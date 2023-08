La Ville de Liège félicite ses pompiers pour leurs 15 médailles gagnées aux Jeux mondiaux

Les pompiers liégeois, revenus des Jeux mondiaux des policiers et pompiers avec 15 médailles, ont été félicités lundi à l'hôtel de Ville de Liège pour leur moisson de récompenses lors de cet événement sportif organisé du 28 juillet au 6 août dernier à Winnipeg, au Canada.

Lors de cette cérémonie intimiste, Michel Faway, le président de l'intercommunale d'incendie de Liège et environs (IILE) et de Liège Sport, a rappelé le professionnalisme dont les hommes du feu font preuve lors de leurs interventions: "Vous rendez une belle image de la zone de secours et du métier de pompier", leur a-t-il notamment lancé, avant de recevoir une médaille de la part des hommes du feu pour les subsides qu'il leur avait octroyés dans le cadre de cette compétition.

"C'est un aboutissement de nombreuses heures d'entraînement, et pour les différents athlètes qui ont participé, c'est une reconnaissance dans leur discipline respective", a commenté le colonel Luc Scevenels. "Pour la zone de secours, c'est l'aboutissement d'une philosophie en termes de pratique sportive liée au métier. Cela fait une dizaine d'années qu'on essaie d'installer cette prise de conscience de garder un niveau sportif correct pour développer les capacités techniques nécessaires au métier de sapeur-pompier", a-t-il encore précisé.