L'Australie remporte la 77e édition, la poisse pour la Belgique qui finit 16e

Partager:

L'Australie a remporté la 77e édition du Motocross des Nations dimanche à Matterley Basin en Angleterre pour s'offrir son premier succès dans cet officieux championnat du monde par pays.

A l'issue des trois courses au programme et avec 26 points au compteur, les pilotes australiens - Jett Lawrence, Kyle Webster et Hunter Lawrence - ont devancé les Etats-Unis (29 points) de Roger De Coster avec Eli Tomac, Aaron Plessinger et Cooper Webb. Kay de Wolf, le champion du monde MX2, Jeffrey Herlings et Glenn Coldenhoff complètent le podium pour les Pays-Bas, 3es (36 points).

La France, tenante du titre, est 5e (50 points). La Belgique, 16e (123 points), a connu la poisse avec la chute dès la première course réservée aux MXGP et MX2 de Lucas Coenen, blessé à l'épaule ou à la clavicule et qui n'a pas été plus loin. Lucas Coenen (MX2), Brent van Doninck (MXGP) et Jago Geerts (Open) devaient en principe disputer deux courses chacun. Les cinq meilleurs résultats sont pris en compte pour le classement final. La blessure du vice-champion du monde MX2 a ruiné les espoirs belges et achève une saison considérablement perturbée par de gros contre-temps pour les pilotes belges. La première course est revenue au Slovène Tim Gajser (Honda) devant l'Américain Eli Tomac (Yamha) et le Français Romain Febvre (Kawasaki). Brent Van Doninck (Honda) a fini 14e.