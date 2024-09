Le Portugais Miguel Oliveira rejoindra Yamaha-Pramac à partir de 2025

Le nom de son futur coéquipier pour 2025 n'est pas encore connu

L'écurie italienne Pramac, dont le pilote Jorge Martin est actuellement en tête du championnat du monde MotoGP, quittera à la fin de la saison 2024 le giron Ducati pour faire courir des Yamaha l'an prochain. Martin quittera Pramac pour rejoindre le team Aprilia officiel.

Cette décision permettra à Yamaha de se renforcer, elle qui a perdu ces dernières saisons sa place parmi les premières du plateau.

La firme aux diapasons ne pouvait plus compter depuis 2023 que sur ses deux motos d'usine pour son programme de développement ce qui ralentissait sa progression par rapport aux autres écuries qui, elles, comptent quatre motos pour Honda, Aprilia, KTM et même huit pour Ducati, qui n'en aura donc plus que six sur le plateau l'an prochain.