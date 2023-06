Les badistes visent les quarts, la compétition par équipes en escrime se poursuit

Les badistes Lianne Tan (BWF 45) et Julien Carraggi (BWF 71) participeront jeudi après-midi aux huitièmes de finale des Jeux européens en Pologne. Ils affronteront respectivement la Tchèque Tereza Svabikova (BWF 105) et le Norvégien Markus Barth (BWF 202) à Tarnow en tant que vainqueurs de groupe après un sans-faute en phase de groupe.

Les escrimeurs au fleuret et les escrimeuses et à l'épée poursuivront quant à eux la compétition par équipes. Après la médaille de bronze de Stef van Campenhout dans la compétition individuelle, les épéistes s'illustreront à la Tauron Arena de Cracovie dans une compétition qui compte également pour le classement olympique. La Belgique rencontre l'Espagne en huitième de finale.

Pour Tan et Carraggi, les Jeux Européens font office de championnat d'Europe et permettent de marquer des points pour la qualification olympique.

Les escrimeuses affronteront quant à elle la Lituanie en seizième de finale. Aube Vandingenen et Solane Beken ont atteint les 1/32e de finale plus tôt dans la compétition individuelle. Anne Bultynck n'a pas franchi la phase des poules.

En kayak slalom, Gabriel De Coster pagaiera pour la première fois dans les qualifications vers 10h15. Une place en demi-finale sera en jeu au Kolna Sports Centra de Cracovie. Pour l'obtenir, il devra se classer parmi les 30 premiers (sur 66 participants). Sinon, il faudra passer par un deuxième run, à partir de 11h40.

De Coster a remporté le bronze aux championnats d'Europe U23 de 2020 à Cracovie et a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo un an plus tard, où il a terminé 22e. L'année dernière, le Bruxellois s'est imposé à Pau, en France, pour la première fois.