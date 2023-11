Les participants à la Marche rose ont parcouru l'équivalent de 75 fois le tour du monde

"Pour la première fois, les villes et communes belges étaient en compétition pour le plus grand nombre de pas par habitant. Une nouveauté qui a réuni et inspiré les marcheurs de 552 villes et communes belges", est-il indiqué dans le communiqué. Lierneux, dans la province de Liège, Villers-la-Ville, dans le Brabant wallon et Antoing, dans la province de Hainaut, ont été les communes les plus actives, selon Pink Ribbon.

"C'est fantastique de voir que tant de personnes tiennent à soutenir la lutte contre le cancer du sein", s'est enthousiasmée la directrice générale de l'association, Hilde Debackere. "Tout le monde connaît une personne touchée par la maladie. Rien que dans notre pays, 100.000 femmes luttent contre le cancer du sein. Et les hommes ne sont pas épargnés. Avec Pink Ribbon, nous voulons non seulement améliorer leur qualité de vie, soutenir la recherche scientifique, mais aussi sensibiliser davantage la population."