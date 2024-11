Eden Hazard aurait pu commencer sa carrière... au Barça: "Il était déjà très bon, mais..."

À 16 ans, Eden Hazard était déjà en vue, mais son avenir aurait pu être très différent. Selon Bojan Krkic Sr., ancien recruteur du FC Barcelone, le jeune talent belge a été recalé par le club en raison de son attitude lors de ses débuts.

Dans un entretien pour le média Cadena SER, Bojan Krkic Sr. revient sur cette rencontre avec le jeune Hazard en 2007, alors que ce dernier évoluait au LOSC. "Je l’ai repéré lors d’un Euro U17 où la Belgique et l’Espagne dominaient", explique Krkic Sr., ajoutant que son propre fils, Bojan Krkic Jr., avait été sacré meilleur joueur de ce tournoi. "Hazard avait bien joué, il a marqué les esprits. Plus tard, je suis allé le voir pour un match entre Montpellier et Lille. Son attitude m’a alors laissé perplexe : il est arrivé à l’échauffement avec du retard et semblait plus intéressé par les tribunes que par sa préparation physique."