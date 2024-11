Ça s'est joué à rien: voici l'écart minime qui a séparé Rodri et Vinicius au classement du Ballon d'Or

Cette année, 99 jurés issus des 100 premiers pays au classement FIFA ont voté, réalisant un top 10 et accordant successivement 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et 1 point(s).

Le journal donne d'autres statistiques intéressantes. Par exemple, 9 joueurs ont, au total, été placés au sommet d'un classement. Et si on retrouve évidemment Rodri et Vinicius, Bellingham, Carvajal, Mbappé ou Haaland ont également été plébiscités. Plus surprenant, Ademola Lookman, l'attaquant de l'Atalanta, a également été placé à la première position par un juré.

On apprend également que 5 jurés n'ont même pas placé Rodri dans leur top 10 et qu'aucun des votants n'a donné le top 10 dans le bon ordre.

De quoi relancer quelques débats animés entre fans de football ?