Banderole polémique au PSG: le club réagit et annonce une mesure forte

Mercredi, avant la défaite du PSG devant l'Atlético de Madrid (2-1) en Ligue des champions, le Collectif ultras Paris (CUP) avait déployé au Parc des Princes un tifo avec le message "Free Palestine", autour des couleurs rouge et bleu du club de la capitale, avec un drapeau palestinien ensanglanté, le drapeau du Liban, des chars ou encore une personne portant un keffieh.

L'immense toile portant des dessins et couvrant toute la tribune Auteuil surmontait une banderole "La guerre sur le terrain mais la paix dans le monde". La FFF, représentée par son directeur des relations institutionnelles et internationales Erwan Le Prévost, et le PSG, avec le directeur général Victoriano Melero, ont été reçus par le ministre des Sports, Gil Avérous, le secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations Othman Nasrou, ainsi que par le préfet de police de Paris Laurent Nunez.