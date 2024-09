Marc Marquez gagne en Aragon et renoue avec la victoire après trois ans

Marquez, 31 ans, n'avait plus gagné de Grand Prix depuis sa victoire en Emilie-Romagne en octobre 2021, soit 1.043 jours sans victoire pour l'octuple champion du monde. C'est aussi sa première victoire pour Ducati, qu'il a rejoint cette saison.

Parti en pole, Marquez a directement pris le large, comme samedi dans la course sprint, qu'il avait déjà dominée. Marquez s'est imposé avec 4.789 sur Martin et 14.904 sur Acosta.

A 6 tours de la fin, Francesco Bagnaia, double champion du monde en titre, et l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) sont entrés en collision alors qu'ils luttaient pour la troisième place et ont tous les deux fini dans le bac à gravier. Bagnaia voit donc Martin prendre le large au championnat: l'Espagnol compte 299 points, 23 de plus que l'Italien.

Le prochain rendez-vous est fixé à Misano avec la course sprint le 7 septembre et le Grand Prix de Saint-Marin le lendemain.