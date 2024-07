Oscar Piastri s'impose devant son coéquipier Norris dans une ambiance agitée

L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a remporté le Grand Prix de Hongrie de Formule 1, la 13e des 24 manches du championnat du monde, dimanche. Au bout d'une course agitée, entre batailles et mésententes internes dans l'écurie orange, Piastri a devancé son coéquipier britannique Lando Norris. Lewis Hamilton (Mercedes) a pris la 3e place.

Dès le départ, Max Verstappen (Red Bull) a tenté de déborder les deux McLaren devant lui et a réussi à s'intercaler entre Oscar Piastri, passé de 2e en 1re position, et Norris, rélégué au 3e rang. Les ingénieurs de Red Bull ont néanmoins suggéré à leur protégé de rendre la position, puisque l'escarmouche était sous investigation des commissaires de course.

Non sans montrer son mécontentement, Verstappen a obtempéré et s'est rangé en 3e place, derrière les deux monoplaces oranges. Au premier passage des stands, Hamilton a réussi à se glisser devant Verstappen, donnant lieu à une bataille familière. Aux avant-postes, le deuxième changement de pneus a permis à Norris de doubler Piastri. Il a été demandé au Britannique de rendre la 1re place à l'Australien, mais celui-ci n'a rien voulu entendre.