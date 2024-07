Thierry Neuville 10e après les trois spéciales de la matinée, Kalle Rovanperä en tête

Il a ensuite pris la 10e place sur la longue spéciale de Tukums 1 (27,56 km), concédant 23.6 au Letton Martins Sesks (Toyota), le plus rapide de cette spéciale.

Neuville, leader du championnat, a terminé la journée par une 10e place dans l'ES 4 à Andumi (17,86 km), où Sesks a réalisé un nouveau scratch. Le Saint-Vithois a perdu 12.5 dans l'aventure.

Au classement, Rovanperä est en tête avec 3.2 d'avance sur Sesks. Ce dernier, 24 ans, dispute son deuxième rallye au plus haut niveau. Le Français Sébastien Ogier (Toyota) est troisième à 7.5. L'Estonien Ott Tänak (Hyundai) suit en quatrième position à 13.7. Le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota) est cinquième à 18.7, devant le Britannique Elfyn Evans (Toyota) sixième à 22.0. Neuville pointe au 10e rang avec un retard de 41.8.

Quatre spéciales sont prévues dans l'après-midi, avec la deuxième boucle de Milzkalne et Tukums et les passages de Strazde (17,44 km) et Talsi (20,52 km).