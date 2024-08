Top 5 pour Bertrand Baguette à Fuji

Le championnat 2024 de Super GT a atteint le cap de la mi-saison avec une course de 350 kilomètres qui avait lieu ce week-end sur le circuit du Fuji Speedway.

Engagé sur la Nissan Z N.12 de l'écurie Marelli IMPUL, le Belge Bertrand Baguette et son équipier japonais Kazuki Hiramine ont pris la 5e place à l'issue des 77 tours de course et terminent à 18 secondes des leaders. L'équipage champion en 2022 était parti depuis la sixième position sur la grille. C'est la troisième arrivée dans les points de Baguette-Hiramine en l'espace de quatre manches.

Honda a remporté sa première victoire de l'année grâce aux Nippons Tomoki Nojiri et Nobuharu Matsushita sur la nouvelle Civic Type-R N.8 engagée par l'écurie ARTA. L'écurie dirigée par l'ancien pilote de Formule 1 Aguri Suzuki a devancé les champions 2020 Naoki Yamamoto et Tadasuke Makino sur la Honda Civic Type-R N.100 du Team Stanley Kunimitsu. Troisième place pour Hiroaki Ishiura et Toshiki Oyu sur la Toyota GR Supra N.38 de l'écurie Cerumo.