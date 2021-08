Ryanair annonce encore de nouvelles destinations cet hiver au départ de Charleroi

Cet hiver, la compagnie aérienne Ryanair lancera trois nouvelles routes depuis/vers Brussels South Charleroi Airport. Trieste, Gênes et Trapani s'ajoutent aux 18 lignes directes proposées depuis Bruxelles-Charleroi à destination de l'Italie. Ces trois nouvelles destinations seront desservies à raison de 2 vols hebdomadaires, annonce la compagnie ce lundi.

Après avoir annoncé l'ouverture de nouvelles routes vers la Suède (Stockholm-Arlanda, à partir du 31 octobre 2021), du Danemark (Billund, à partir du 29 octobre 2021), de la Finlande (Helsinki, à partir du 2 novembre 2021), de Chypre (Paphos, à partir du 2 novembre 2021) et du Maroc (Essaouira, à partir du 31 octobre 2021), Ryanair proposera donc cet hiver Trieste, Gênes et Trapani.

Trieste, située à la frontière italo-slovène et chef-lieu de la région Frioul-Vénétie Julienne, sera reliée à Brussels South Charleroi Airport les jeudis et dimanches, à partir du 31 octobre 2021. Ville portuaire et capitale de la Ligurie, Gênes sera connectée à l'aéroport de Bruxelles-Charleroi les mardis et samedis, à dater du 2 novembre 2021. Quant à Trapani, à l’ouest de la Sicile, elle sera accessible à partir du 31 octobre 2021 les mercredis et dimanches.

"Avec cette annonce, ce ne sont donc pas moins de huit nouvelles destinations qui seront disponibles au départ de notre aéroport", se réjouit Philippe Verdonck, CEO de Brussels South Charleroi Airport.