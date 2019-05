Des supporters fêtent leur victoire en hockey et finissent électrisés à Mol: 20 blessés dont plusieurs graves

C'est un phénomène rare qui s'est produit, hier, à Mol, en province d'Anvers. Une vingtaine de personnes, qui célébrait la victoire d'une équipe locale féminine de hockey ont été... électrisées. Les spectateurs avaient lancé des serpentins en l'air. Ils ont touché une ligne à haute-tension, provoquant l'électrocution de masse.

Un incident a fait 20 blessés lors d'une fête sur un terrain de hockey à Mol, en province d'Anvers, samedi soir, a fait savoir le bourgmestre de la commune.

Lorsque l'équipe locale féminine de hockey de Mol a remporté le titre, des serpentins ont été lancés dans les airs pour célébrer l'événement.

"Les guirlandes ont touché la ligne à haute tension et elles ont provoqué un éclair. Il est d'abord retombé sur le terrain et s'est ensuite propagé le long des grillages. Plusieurs personnes se trouvaient à proximité des clôtures et ont été sévèrement touchées." explique Wim Caeyers, bourgmestre CD&V de Mol, au micro de la chaine flamande VTM.

Vingt personnes, principalement des spectateurs, ont été conduites dans les hôpitaux de Mol, Geel et Louvain avec des brûlures. Quatre personnes ont été grièvement blessées mais, selon le bourgmestre, elles sont hors de danger. Trois ont tout de même été transférées vers des hôpitaux spécialisés. Huit des blessés ont pu rentrer chez eux. Les victimes ont entre 8 et 80 ans.

Ce n'est pas la première fois qu'un accident de ce type se produit, mais le péhnomène reste rare, comme l'explique Jean Fassiaux, porte-parole d'Elia, gestionnaire du réseau d'électricité. "On a parfois des incidents avec les entreprises qui travaillent à proximité de nos lignes, elles peuvent percuter les lignes à haute tension parfois par méconnaissance mais, des événements comme hier, des incidents festifs, les événements comme ceux d'hier soir, ça n'arrive pratiquement jamais."

Malgré les dégâts matériels considérables, le Hockey Club de Mol a décidé de maintenir les prochains matchs.