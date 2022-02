Paul Magnette veut supprimer le Covid Safe Ticket au début du mois de mars

Pour le président du Parti Socialiste, Paul Magnette, il sera bientôt temps de supprimer le Covid Safe Ticket en Belgique, en passant au code jaune. Ce sera aussi, selon lui, l'occasion de tirer des leçons sur les restrictions de libertés qui ont été imposées aux Belges durant deux ans.

Paul Magnette s'est montré plutôt optimiste ce matin, au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL. Selon le président du Parti Socialiste, les conditions sont favorables pour en finir avec le Covid Safe Ticket (CST) : "Les choses vont beaucoup mieux, il y a de moins en moins de gens qui sont hospitalisés, les soins de santé sont moins sous pression. Avec un peu de chance, aux alentours du début du mois de mars, on passera au code jaune, on pourra donc se passer du CST" indique-t-il.

L'accès à l'horeca, aux lieux culturels et autres ne serait dès lors plus conditionné à la présentation du document électronique. Pour M. Magnette, l'outil pourrait toutefois encore être nécessaire pour les seuls voyages à l'étranger, en fonction des décisions qui seront prises en la matière par les pays tiers. Quant à l'obligation vaccinale dont il était l'un des chauds partisans il y a quelques mois encore, le patron des socialistes francophones a estimé mardi que celle-ci n'est "plus d'actualité" aujourd'hui.

Ce passage au code jaune est d'autre part, pour le bourgmestre de Charleroi, l'occasion de tirer des leçons sur la gestion de la crise sanitaire : "Il ne faut pas qu'on oublie que pendant une période très longue, plus de deux ans, on a vécu des restrictions de liberté très dures. On a fermé des écoles, des entreprises, on a pris des mesures sociales très dures. Ce sont les restrictions de libertés publiques les plus graves que l'on ait connues depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas anodin, on doit en tirer des leçons. On doit faire en sorte que lorsqu'il y a un impératif de santé publique, on est bien obligés de prendre des mesures, mais elles doivent être strictement proportionnelles."