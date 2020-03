"Si elle ne me voit pas pendant 2 jours, elle va paniquer": Rolande doit renoncer à rendre visite à sa mère en home à cause du coronavirus

"Ça m'est tombé dessus hier soir. Mon mari m'appelle, je découvre ce communiqué et je me dis 'C'est quoi ça?'". La récente annonce de la Région Wallonne a fait l'effet d'une bombe chez Rolande. "J'en ai pas dormi de la nuit", nous avoue-t-elle.

Depuis ce mercredi, les visites dans les maisons de repos sont interdites en Wallonie pour cause de coronavirus. La Région a décidé de prendre des mesures drastiques pour protéger les personnes à risque, à savoir principalement les plus âgées. Mais pour Rolande dont la mère séjourne en maison de repos, cette mesure est inacceptable.

Aujourd'hui, elle n'a plus que moi. Je l'aide pour tout. Si elle ne me voit pas d'ici une quinzaine de jours, je suis sûre qu'elle va se laisser aller

Il y a deux mois, Marie, la mère de Rolande, fait un AVC et devient paralysée du côté droit. La nonagénaire est désormais dépendante. Une situation particulièrement compliquée à gérer pour sa fille qui décide de la placer dans un home. Après plusieurs semaines d'adaptation, l'habitante de Paliseul en est sûre : sa mère est entre de bonnes mains.

Pas question pour autant d'abandonner sa mère. Tous les lundis, mercredis et vendredis, Rolande passe la moitié de sa journée aux côtés d'elle. En plus d'une aide matérielle indispensable, elle est d'un soutien indéfectible. "Aujourd'hui, elle n'a plus que moi. Je l'aide pour tout. Si elle ne me voit pas d'ici une quinzaine de jours, je suis sûre qu'elle va se laisser aller", résume simplement Rolande.

On me parle de vidéoconférence mais moi je suis désolée, ma maman n'a plus internet, elle ne sait même pas comment ça fonctionne

Avant d'ajouter: "Je lui fais la lecture, on parle de son passé parce que maman a encore toute sa conscience. Je lui donne à boire, je nettoie ses gobelets, je parle avec elle. je fais des jeux, je participe même aux animations", souffle-t-elle. "C'est normal quand on aime sa maman", sourit-elle.

Depuis ce mercredi, ce quotidien est renversé. Toute visite étant interdite, mère et fille devront faire une croix à ces moments passés ensemble. Durant quelques semaines au moins. "On me parle de vidéoconférence mais moi je suis désolée, ma maman n'a plus internet, elle ne sait même pas comment ça fonctionne. Le téléphone non plus. Je ne sais avoir aucune nouvelle. Psychologiquement, c'est très difficile", nous confie Rolande.

La gorge nouée, l'habitante de Paliseul nous avoue craindre la réaction de la vieille dame. A 91 ans, difficile de comprendre ce qu'il se passe réellement. La disparition soudaine de son unique proche pourrait être difficile à gérer. "Je la connais très bien, si elle ne me voit pas pendant deux jours, elle va paniquer. Elle ne va pas comprendre ces mesures. J'ai toujours été très fusionnelle avec ma maman, on a toujours vécu ensemble", indique Rolande. "Moi ma maman j'y tiens. Je fais tout ce que je peux pour qu'elle ait une fin de vie heureuse. Je sais très bien que si elle ne me voit pas pendant 15 jours, je vais pouvoir l'enterrer", poursuit-elle.

Les visites interdites dans 602 maisons de repos

Rolande dit comprendre que des mesures soient prises. Elle les considère cependant comme "draconiennes" et estime que de simples précautions auraient pu être prises. "Qu'on limite les visites à une fois par semaine, qu'on nous donne des masques et du désinfectant", s'exclame-t-elle.

A partir de ce 11 mars et jusqu'à la fin du mois, la Wallonie a décidé d'interdire les visites dans les 602 maisons de repos du sud du pays et les sorties de leurs résidents, "sauf pour des cas exceptionnels". "La circulaire - qui concerne également les centres d'accueil pour personnes handicapées, ndlr - sera envoyée demain/mercredi matin. On ne veut pas que le virus entre dans les maisons de repos", a précisé la ministre alors que la Région bruxelloise a annoncé une mesure similaire plus tôt dans la soirée.