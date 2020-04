Attendre fin mai avant la production de masques en Wallonie: "Nous n'avons plus les techniques de tissage et il faut des machines", explique Di Rupo

Interroger par le journaliste politique Fabrice Grosfilley ce matin sur Bel RTL, Elio Di Rupo s'est exprimé sur le manque de masques en Belgique, les masques fabriqués par les citoyens eux-mêmes ainsi que sur la production future de masques en Wallonie prévue fin mai.

Un manque de masques dans le monde entier

"Il faut être honnête et dire la vérité à nos concitoyens. Sur l'ensemble du monde, il y a un manque de production de masques. Tous les pays cherchent à obtenir des masques. Et il faut accorder la priorité aux hôpitaux, maisons de repos et ensuite les citoyens qui sortent dans la rue et les magasins."

Les masques faits maison sont utiles

"La philosophie de l'Académie royale des médecins est de dire qu'il est préférable de porter un masque même s'il est filtrant à 70% que de ne pas en porter (...) Les masques de confort sont une première barrière. Nous avons demandé aux experts quel type de tissu on pourrait recommander. Attention, ce n'est pas parce qu'on met un masque qu'on est sans risque. Il faut toujours maintenir la distance entre les personnes et se laver les mains, éléments de base à appliquer."

La production de masques en Wallonie: pas du jour au lendemain

"En Wallonie, nous avons désigné une entreprise de Fleurus qui va produire des masques de qualité à partir de la fin du mois de mai. Deux entreprises en Flandre vont aussi produire des masques. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain car nous n'avons pas les techniques de tissage, nous ne les avons plus alors que nous avons été jadis des régions avec des capacités énormes. Et il faut aussi des machines."