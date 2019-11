Attention, le dégivrage de votre voiture peut vous coûter cher si vous ne respectez pas plusieurs règles

Gratter les vitres de votre pare-brise le matin pourrait bien vous coûter cher. Alors c'est devenu indispensable depuis quelques jours. Les vitres sont givrées. Impossible de rouler comme ça. Et généralement, pendant que vous grattez, le chauffage tourne déjà à plein régime dans la voiture. Mais attention, en principe, pas question de laisser le moteur tourner.

C'est une infraction environnementale depuis le 1er mars. Et cela peut vous coûter cher car l'amende s'élève à 130 euros.

Pourquoi est-ce mauvais pour la planète?

Quand le moteur est froid, il émet plus de fumée. En à peine 10 secondes, la quantité de CO2 dégagée est plus importante que lors du démarrage.

Autre conseil dégivrage, prenez le temps de gratter toutes les vitres de la voiture. Et pas seulement un petit bout du pare-brise. Car ici, l'amende est de 116 euros. Il va donc falloir faire un petit effort. Et si vous ne le faites pas pour l'environnement, pensez à votre budget carburant. Car un moteur qui tourne sans rouler pendant une minute consomme bien plus que lors du démarrage.