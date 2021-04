Des restaurateurs wallons renoncent à ouvrir leurs terrasses le 1er mai: "Le gouvernement a déployé l'artillerie lourde"

Les restaurateurs membres du collectif "Wallonie Horeca" n'ouvriront pas leurs terrasses le 1er mai, a annoncé dimanche sa représentante Valérie Migliore et patronne du caffe Internazionale à Liège sur le plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche".



Ce collectif avait annoncé, en protestation contre les mesures sanitaires, vouloir ouvrir leurs terrasses dès le 1er mai, alors que le comité de concertation a décidé d'autoriser cette réouverture une semaine plus tard, le samedi 8 mai. "Le 1er mai, c'était surtout une action symbolique, de manifestation", a indiqué Mme Migliore. "Les proportions que ça a pris ont dépassé nos espoirs. On a un secteur Horeca qui est maintenant à genoux. On essaie d'exprimer depuis un an par diverses manifestations un désespoir et un désarroi profond. On ne peut plus attendre."

Valérie Migliore continue: "On avait beaucoup de restaurateurs qui étaient prêts à la faire. Mais il faut avouer que le gouvernement a déployé l'artillerie lourde (amendes, répression, suspension du droit passerelle, etc.). Monsieur Clarinval y a été très franchement. On nous propose soit d'exprimer notre colère, soit de nourrir notre famille. À un moment donné, on n'a pas envie d'être crucifiés sur la place publique. Il faut rester un petit peu réaliste. Il y a encore des personnes qui veulent le faire. Est-ce que le mouvement s'est essoufflé? Forcément."

Une position saluée par David Clarinval

La restauratrice a annoncé ouvrir le 1er mai, mais uniquement pour proposer des plats à emporter (take-away). "J'ouvre, mais je respecterai les règles et je ne me mettrai pas dans une situation encore plus dramatique qu'elle ne l'est déjà." Le ministre des Indépendants David Clarinval (MR) a salué cette position. "Je n'ai pas apprécié que certains bourgmestres et certains gouverneurs disent aux restaurateurs qu'ils pouvaient y aller franchement. On n'aide pas les indépendants quand on les incite à faire de la désobéissance civile. Oui, il y a sept jours entre le 1er et le 8. C'est sept jours de trop. mais c'est le compromis que nous avons obtenu après des heures de discussion au sein du gouvernement et du comité de concertation. On a réussi à avoir quand même l'ouverture le 8 mai, et on a sorti 900 millions d'euros de soutien pour l'Horeca."

"Le mouvement auquel on a assisté au sein de l'Horeca est un mouvement social", a de son côté réagi le bourgmestre de Liège Willy Demeyer (PS). Celui-ci avait précédemment indiqué qu'il n'enverrait pas la police faire fermer les terrasses si certaines d'entre elles ouvraient le 1er mai. "Vous avez fait un certain nombre de pas vers l'Horeca", a-t-il salué, en s'adressant au représentant du gouvernement fédéral. "Et je voudrais à présent dire au mouvement (Wallonie Horeca), qu'il faut savoir démarrer un mouvement, mais il faut aussi savoir atterrir. Et c'est le moment d'atterrir. Avec la Ville, on va voir comment on peut installer un maximum de terrasses pour tout le monde (le 8 mai) et voir comment organiser avec vous le "take away" dès maintenant et ainsi organiser une ville "covid safe" pour l'Horeca."

La semaine dernière, Valérie Migliore avait lu une carte blanche du collectif Wallonie Horeca dans C'est pas tous les jours dimanche. Elle y demandait notamment des perspectives claires et de la considération pour le secteur.