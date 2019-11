La Belgique est l'un des pays d'Europe où le taux de divorce est le plus haut: un ado sur 3 a des parents divorcés

Un adolescent sur trois a des parents divorcés. Une étude de l'UCLouvain sonde le sentiment de ces jeunes: ils sont 80% à se dire satisfaits de leur situation familiale. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent de mieux garder le contact avec les parents.

"La Belgique est un des pays d'Europe dans lequel il y a un des plus hauts taux de divorce et de séparation. C'est lié au fait que la famille est de plus en plus une famille par choix. A partir du moment où le couple ne fonctionne plus correctement, on va plus facilement mettre un terme au couple et entamer une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre éventuellement", nous éclaire Laura Merla, sociologue de la famille à l'UCLouvain.

Face à cette réalité, la garde des enfants a elle aussi évolué. La maman n’est plus l’unique solution. Aujourd’hui, 4 enfants sur 10 sont gardés chez la mère, un seul chez le père. L’autre moitié alterne entre papa et maman.

"Ça reflète d'une part l'évolution de la place des pères dans la société. Ils s'investissent de plus en plus dans du soin et l'éducation à leurs enfants. D'autre part, la loi de 2006 qui a établi le fait que l'hébergement alterné doit être examiné en priorité à partir du moment où au moins un des deux en fait la demande, a vraiment eu un effet catalyseur. Après cette loi, on a vu exploser le nombre de familles qui mettaient en place cet hébergement alterné", nous indique Laura Merla.

Autre constat de l’enquête : Les réseaux sociaux sont devenus indispensables pour entretenir le lien et communiquer avec les parents.

"Les réseaux sociaux font partie de la vie quotidienne des enfants. La plupart des jeunes du secondaire ont un smartphone", précise la sociologue.

Les jeunes ont également interrogés sur les confits familiaux. 7 enfants sur 10 estiment que leurs parents se disputent fréquemment et que la séparation est une solution.