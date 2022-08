Les plaintes d'acheteurs de voitures neuves augmentent: voici vos droits face aux délais de livraison trop longs

Vous avez commandé une voiture neuve et vous l'attendez depuis très longtemps ? Vous n'êtes pas seuls. Test Achats a reçu plus de 200 plaintes en trois moi. Que faire face à cette situation, et quelles sont vos droits ?

Des délais de livraison parfois très importants, jusqu'à six mois, voire un an. Beaucoup de consommateurs se plaignent, car ils ne reçoivent pas leur voiture à la date prévue initialement.

"Les délais de production sont devenus beaucoup plus longs parce qu'il y a des problèmes de disponibilités d'un certain nombre de pièces. Il y a énormément de composants électroniques dans les voitures et puisqu'ils ne sont pas disponibles, cela ralentit les productions", explique Jean-Philippe Dussart, porte-parole de Test Achats.

Des suppléments parfois demandés

L'autre plainte rapportée par les consommateurs, c'est celle des suppléments demandés lorsque le véhicule commandé ne peut plus être livré ou qu'un nouveau modèle, plus coûteux, est proposé. L'association des consommateurs rappelle qu'en tant qu'acheteur, il n'y a aucune obligation d'accepter ces suppléments imprévus.

"Si on doit changer de modèle ou d'option alors il faut faire un nouveau contrat. Les frais supplémentaires ne doivent pas être acceptés par le consommateur", précise le porte-parole.

Si vous êtes confronté à des délais trop longs, vous n'avez pas d'autres choix que de patienter : c'est pourquoi il est conseillé d'anticiper. "Quand vous avez un véhicule que vous devez changer, nous conseillons de commander le véhicule bien à temps pour l'avoir quand il va changer. Ces forts délais continueront au moins jusqu'en 2023", explique Gabriel Goffoy, directeur de communication de la Fédération Belge de l'Industrie Automobile et du Cycle.

La situation est variable en fonction du véhicule commandé. Le mieux serait d'avoir une communication avec le vendeur afin de trouver le meilleur équilibre possible.