Météo défavorable, animaux affamés et production en berne: les vignerons belges ont vécu une année catastrophique (vidéo)

L'année 2021 n'aura pas porté ses fruits pour les vignerons de notre pays. Une année qu'ils veulent tous oublier, alors que la production de vin dans notre pays a drastiquement chuté, de près de 27% en un an. La faute à la météo maussade, mais aussi aux animaux, qui ont dû compenser les conditions estivales de l'an dernier.

"2021, c'était vraiment la pire année qu'on ait eu", confirme Bertrand Hautier, Vigneron au Domaine du Chapitre. "On a eu tous les ennuis: le gel, la pluie, les faibles températures tout l'été et, en fin de saison, comme les animaux sauvages n'avaient pas grand-chose à manger sur les arbres, ils sont venus se faire plaisir dans le vignoble", précise-t-il ensuite.

C'est le vin rouge qui a le plus pâti de cette sous-production. Mais s'ils ont produit moins de vins, nos vignerons ont par contre remarqué une hausse de la qualité. "On était plus sur des goûts fruitiers, comme il y avait moins de raisins, les composés étaient vraiment plus concentrés et plus complets. C'est de la meilleure qualité", précise à ce sujet Bertrand Hautier.

Avec des gelées plus rares, un printemps sec et chaud, la confiance renaît en vue d'une récolte plus importante cette année. Santé !