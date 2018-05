Lou délivre un message émouvant à sa maman Maurane: "Ne m'abandonne pas. Pas maintenant. Je voudrais que tu berces mes enfants"

Des centaines de personnes se sont rassemblées, jeudi vers 11h en l'église Notre-Dame des Grâces à Woluwe-Saint-Pierre pour rendre un dernier hommage à Maurane, décédée le 7 mai à l'âge de 57 ans. De nombreuses personnalités de la chanson française avaient également fait le déplacement, parmi lesquelles Michel Fugain, Zazie, Pascal Obispo, le Grand Jojo, Sandra Kim ou encore Lara Fabian. Au tout début de la cérémonie, la fille de Maurane, Lou (25 ans), a pris la parole.

Lou, la fille de la chanteuse Maurane a pris la parole ce matin devant l'assemblée présente aux funérailles de sa maman dans l'église Notre-Dame des Grâces. Dans un poignant message, la jeune femme de 25 ans a confié sa douleur de devoir dire adieu à sa maman.

"Au nom de nos familles où chacun pourra remplacer mes souvenirs par les siens, je ne sais pas pourquoi je prononce ce texte aujourd'hui puisque tu vas revenir. C'est absurde, c'est étrange. Ta disparition me fait grandir comme elle me projette 15 ans en arrière. Des souvenirs rangés dans un tiroir que je n'ose pas encore ouvrir tout à fait. Je peux seulement les apercevoir. Je redoute le moment où tu commenceras à me manquer vraiment. Le petit foulard imbibé de ton parfum avec lequel je dormais lorsque tu partais en tournée. Un fou rire lors d'une balade à la mer lorsque je m'étais fait attaquer par une vache en voulant cueillir une jonquille pour te l'offrir. Les comtes d'Audoins, les Bernard-l'hermites, les étoiles d'araignée, les peluches que tu m'achetais pour les offrir à toi-même. Ta main sur la mienne en attendant l'opération des yeux. Ta voix au téléphone: "Ma Choute". Ton impatience, mon agacement. Ta honte de mal faire, ton isolement. Ma souffrance de ne pas avoir eu le temps de te dire que je t'aimais. Ma pudeur, mon mutisme face à ta mélancolie. Je te vois maintenant. Je peux voir la personne que tu étais. Je n'ai pas assez d'un corps pour ressentir la douleur que j'éprouve. J'aimerais te serrer dans mes bras. J'aimerais tout faire pour toi. J'aimerais que tu reviennes. Je commençais seulement à grandir et tu ne m'as pas laissé le temps de t'emmener faire le plus beau des voyages et tu t'en es allée seule. Ne m'abandonne pas. Pas maintenant. Je voudrais que tu berces mes enfants, que tu sois fière de nous. Ne m'abandonne pas. Il y a tant de choses que j'aimerais te dire moi aussi."