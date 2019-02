Développement rural: les consultations citoyennes livrent leurs premiers résultats à Gouvy

(Belga) La Fédération rurale de Wallonie (FRW) présentait lundi son nouvel outil de consultation et de participation citoyenne aux communes de la zone "Haute Ardenne". Objectif affiché: toucher un public plus large, dont les jeunes et les femmes alors qu'à Gouvy, les premiers résultats de ces consultations citoyennes ont montré une sous-représentation du public féminin.

La Fédération rurale de Wallonie accompagne plus de 120 communes menant une opération de développement rural. L'institution s'est récemment dotée d'un outil numérique de participation citoyenne. Les internautes peuvent y exprimer leurs idées et interagir dans le cadre des consultations citoyennes. Le dispositif permet de récolter les avis de manière très générale ou de façon plus ciblée. "Nous avons constaté à travers les réunions physiques que nous organisons dans les villages qu'il était parfois difficile de toucher certains publics, comme les femmes et les jeunes", explique Michaël Hennequin, agent de développement pour les communes de Vielsalm et Gouvy. "Nous espérons que cette plate-forme nous permettra de contacter un public plus difficilement mobilisable". L'expérience menée sur le territoire de Gouvy depuis deux mois a récemment livré ses premiers résultats: la moyenne d'âge des participants s'élève à 40 ans pour la plate-forme numérique, contre 50 ans pour les réunions traditionnelles, relève la FRW. "On constate également une meilleure adéquation entre les consultations en ligne et la pyramide d'âge de la population", poursuit Michaël Hennequin. "Mais nous ne sommes pas encore parvenus à atteindre le public féminin, qui ne représente toujours que 40% des participants." La plate-forme est accessible sur participation.frw.be. (Belga)