Les tests de Mathieu: Huawei existe toujours, et il fait encore de très bonnes montres connectées

Destin bien singulier que celui de Huawei, géant chinois des télécoms, qui est toujours sur la liste noire des Etats-Unis, l'empêchant de collaborer avec les plus grandes entreprises occidentales de son secteur d'activité. Il n'est plus présent au niveau des équipements 5G dans une grande partie de l'Europe, et ses smartphones ne peuvent toujours pas utiliser les précieux 'services' Google d'Android, ce qui les rend difficilement utilisables pour une majorité des utilisateurs (il manque encore et toujours la plupart des applications essentielles, je viens de vérifier).

Cependant, depuis près de trois ans, Huawei maintient sa présence en Europe, et même en Belgique, où il communique courageusement sur les produits qui ne sont pas impactés directement par l'absence de services Google. C'est le cas des écouteurs sans fil (les FreeBuds), des ordinateurs (Huawei peut collaborer avec Microsoft mais pas Google, allez savoir pourquoi) et des montres. Je vous ai parlé de la Watch 3 l'an dernier, qui m'avait un peu déçu, surtout à cause d'une autonomie d'environ deux jours. Place à la Watch GT 3, qui s'avère bien plus convaincante, vous allez le voir.





Plus de 10 jours d'autonomie

Qu'est-ce que la Huawei Watch GT 3 ? En simplifiant, c'est une Watch 3 sans Wi-Fi ni e-SIM (elle a donc besoin de votre smartphone pour se connecter au réseau). Elle est théoriquement plus sportive, mais mon modèle de test, avec son cadre en alu brillant et son bracelet en cuir, est très classique.

Débarrassée de quelques équipements, la GT 3 devient très légère, on ne la sent presque pas à son poignet. Ma version de test (46 mm, il existe une version 42 mm) ne pèse que 42 grammes (sans bracelet, qui est universel et de largeur 22 mm). Le dos de la montre est en plastique, rien se ressort et il n'y a pas de contacts métalliques pour la charge car elle est sans fil (il y a un petit support aimanté fourni pour la charge, mais ça fonctionne avec n'importe quel système de charge sans fil). Grâce à cela, c'est bien lisse et ça ne procure aucune irritation sur le poignet.

Il y a toujours le bouton poussoir qui affiche les applications et fait office de molette de navigation : il est situé au-dessus du bouton de raccourci qui permet de lancer le suivi précis d'une activité physique.

De manière globale, la Watch GT 3 est une smartwatch élégante, dotée d'un écran de 1,43" AMOLED de grande qualité. Les finitions sont toujours bonnes du côté de Huawei, tout comme la prise en main.





Il ne manque pas grand-chose à la partie logicielle

Privé de collaboration avec Google, Huawei ne peut pas mettre la dernière version de l'application Huawei Health sur le Play Store. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont un smartphone Android doivent passer par le site de Huawei (ici en français) pour télécharger la bonne version, la 12. C'est un moindre mal: auparavant, il fallait se coltiner les Huwei Mobile Services et le magasin d'applications AppGallery pour utiliser correctement les montres chinoises. C'est désormais nettement plus simple.

Huawei Health sur smartphone (pas iPhone, uniquement Android) est une vision complète, ergonomique et accessible du suivi d'activités physiques et de données liées à la santé (sommeil, rythme cardiaque, taux d'oxygène dans le sang, température cutanée, pression sanguine). Bardée de capteurs, la montre mesure également votre sommeil avec précision (phases, durée, qualité). Toutes ces données physiologiques peuvent être consultées sur la montre, mais c'est plus lisible sur l'application.

Au niveau des activités sportives suivies, c'est dans la moyenne. Il faut les déclencher manuellement (pas de détection automatique, je l'ai constaté) pour qu'elles soient reconnues et suivies précisément, et pour que le suivi GPS éventuel s'enclenche. Ensuite, c'est classique: analyse des performances en direct, compilation des résultats, etc. L'interface de l'application permet de créer des programmes prédéfinis, c'est pas mal.

La montre permet d'avoir une vraie conversation téléphonique (micro et haut-parleur), et affiche les notifications du smartphone, au choix (exemple: les messages WhatsApp, avec possibilité de réagir via des réponses pré-rédigées).

Les seules faiblesses logicielles se situent, à nouveau, par rapport à l'absence d'applications Google. Tout passe, via l'application Huawei Health, par un AppGallery simplifié qui n'a que quelques applications exotiques (voir la liste limitée ci-dessous). Pour la navigation, par exemple, il faudra installer et utiliser PetalMaps sur son smartphone, afin de pouvoir en profiter sur sa montre. Peu d'utilisateurs prendront cette peine, même si PetalMaps n'est pas si mauvais qu'il en a l'air.







Sachez qu'il est possible de transférer de la musique (maximum 1,7 GB à la base) pour la stocker sur la montre, afin de l'écouter sans téléphone lors d'une sortie jogging ou vélo (il est possible de relier des écouteurs via Bluetooth).

Conclusions

Huawei reste un bon fabricant d'électronique grand public, fort d'une expérience de plusieurs années dans le domaine des smartwatches, notamment. Ces montres intelligentes ne sont que très peu impactées par le boycott américain dont souffre le géant chinois depuis plusieurs années.

La Watch GT 3 est une des meilleures alternatives à l'éternel Samsung. Elégante, cette montre intelligente est très complète dans le suivi de votre santé et de vos activités physiques, tout en offrant une autonomie confortable d'une dizaine de jours (dans mon cas ; Huawei parle de 14 jours théoriques).

Elle coûte 269€ dans ma version de test (46 mm, cuir), mais on peut l'acquérir à partir de 229€ (42 mm, silicone). La batterie et donc l'autonomie sont cependant divisées par deux dans cette taille réduite :

Un prix qui n'est pas si élevé, vu la finition de cet appareil et les capacités évoquées. Mais qui se rapproche très fort des Samsung Watch4, ces dernières ayant l'avantage de ne pas avoir de limitations logicielles (elles peuvent par exemple installer Spotify et télécharger des playlists, ce qui est pratique).

Présent également au niveau des écouteurs sans fil, des modems 4/5G et des ordinateurs, Huawei a cependant perdu, pour l'instant, ses marchés essentiels en Occident: smartphones et matériel télécoms (4/5G). Sa solution pour contourner les logiciels américains (dont les indispensables Google Mobile Services), baptisée Huawei Mobile Services, n'est pas concluante actuellement, principalement parce qu'il manque un grand nombre d'applications de la vie courante. Raison pour laquelle Huawei réserve ses nouveaux smartphones à certains pays uniquement.