Deux enfants infectés par la variole du singe aux États-Unis: "Ce n’est pas surprenant", réagit Yves Van Laethem

La variole du singe a été diagnostiquée cette semaine chez deux enfants aux États-Unis, ont indiqué vendredi soir les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Ce sont les deux premiers cas confirmés chez des enfants dans le pays. Au total, plus de 2.800 cas de variole du singe ont déjà été confirmés aux États-Unis.

"Ce n’est pas surprenant, parce que même si la transmission se fait presque exclusivement dans le monde homosexuel masculin, il y a des contacts avec des membres de la famille, éventuellement des enfants, et la transmission se fait par des lésions cutanées qui peuvent être présentes sur les bras ou les mains. Donc ce n’est pas étrange du tout", réagit Yves Van Laethem, chef de clinique au service des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre.

Symptômes et transmission

Les symptômes de la variole du singe sont habituellement une forte fièvre, des ganglions lymphatiques enflés et des éruptions cutanées. Rarement mortelle, l'infection disparaît généralement au bout de quelques semaines.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la majorité des cas recensés concerne des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, mais pas exclusivement. Toute personne ayant eu un contact non protégé à haut risque avec une personne contaminée peut également être infectée.

Des files pour se faire vacciner à New York

Devant un centre de vaccination à New York, une longue file d’attente s’étend dans la rue. Elle est surtout composée d’hommes entre 20 et 40 ans. Ceux qui ont pu obtenir un rendez-vous s’estiment chanceux. 9.000 créneaux sont partis en 7 minutes. La ville manque de vaccins et l’inquiétude monte. "Avec les stocks limités et le nombre de cas qui augmente, la situation s’aggrave. Les gens deviennent nerveux car ils veulent se faire vacciner", explique un homme qui fait la file.

La communauté LGBTQ+ de New York a manifesté il y deux jours contre le gouvernement américain et sa gestion de l’épidémie de la variole du singe.

Vers le plus haut niveau d’alerte?

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, doit annoncer samedi s'il choisit de déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale, le plus haut degré d'alerte de l'agence de santé.

15.300 cas sont recensés dans 71 pays. C’est l’Europe qui est la plus touchée. En Belgique, on dénombre 331 cas, mais aucun chez des enfants. "A ma connaissance, nous n’avons pas de cas. Il y a eu la suspicion de l’un ou l’autre cas, qui se sont avérés négatifs lors des prélèvements", précise Yves Van Laethem.

