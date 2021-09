Ouragan Ida: Au moins 41 morts à New York et dans sa région

(Belga) Au moins 41 personnes sont mortes à New York et ses alentours frappés par des pluies torrentielles et des inondations historiques et soudaines dans la nuit de mercredi à jeudi, selon un nouveau bilan en constante évolution jeudi après-midi.

Dans l'Etat voisin du New Jersey, le gouverneur Phil Murphy a annoncé "attristé" à la presse qu'"au moins 23 résidents du New Jersey avaient perdu la vie" dans cette tempête Ida. La ville de New York et sa toute proche banlieue déplore 15 morts et trois personnes sont décédées près de Philadelphie, selon la police et les autorités locales. (Belga)