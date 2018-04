Peterbos: un "barbecue de l'amitié" organisé par les jeunes du quartier

Ce samedi après-midi, plusieurs habitants du quartier sensible de Peterbos à Anderlecht ont organisé un barbecue de l'amitié. Une fête de quartier pour montrer une autre image de cette cité, loin des jets de pierre et des agressions qui ont eu lieu la semaine dernière et en début de semaine. Une série d'incidents, au cours desquels des agents de police ont été la cible de jets de projectiles, émaillent le quartier du Peterbos depuis la fin de l'année 2017. Une dizaine d'informations judiciaires pour tentatives de meurtre sur des policiers ont été récemment ouvertes dans ce contexte. Dimanche dernier, des contrôleurs de la Stib ont été agressés par des jeunes lors d'une opération de contrôle des titres de transport. Lundi, c'est une équipe de la VRT en tournage dans le quartier qui a essuyé des jets de projectiles.



Une poignée de jeunes sont à l’origine de l’initiative. Ils veulent changer l’image du quartier et appellent au dialogue. C’est le cas de Mohamed Fallouj, éducateur au quartier Peterbos. Il est l’un des organisateurs de l’événement. Il explique au micro de RTLinfo: "C’est un appel au dialogue mais aussi à la paix et au calme. Nous sommes prêts pour toutes les discussions possibles. Nous souhaitons un échange pour améliorer le quartier."