Carnet de campagne, épisode 44 : Les « idiots utiles » de l’extrême-droite, Conner Rousseau qui se sent menacé par la droite-extrême, et des femmes qui appellent à voter…pour des femmes.

Dans ce 44ème carnet de Campagne, le président du MR contre-attaque après l’interview de la co-présidente d’Ecolo qui qualifie les propos de Pierre-Yves jeholet de « racistes et xénophobes ». Ecolo, le PTB et une partie du PS sont « les idiots utiles » de l’extrême-droite, selon Georges-Louis Bouchez. Dans ce carnet également, Conner Rousseau qui interrompt un événement parce qu’il se sent menacé par l’extrême-droite. Et une vidéo dans laquelle, des femmes appellent à voter pour des femmes, même si elles sont concurrentes.