Notre séquence Planète Avenir est consacrée aujourd’hui à cette question : le totebag est-il écologique ? On a parfois tendance à les accumuler, un peu comme les sacs en plastique réutilisables. Or, il faut l’utiliser 50 fois pour amortir l’impact lié à sa production. Alors que faire si on en a trop ou s’ils sont trop vieux ?