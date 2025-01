Danseur emblématique de Danse avec les stars, Christophe Licata sort un livre intitulé "Révélation(s) : 13 saisons, et après ?". L’occasion pour lui de revenir sur sa carrière, les coulisses de l’émission et notamment sur la polémique entre Inès Reg et Natasha St-Pier qui a marqué la 13? saison.