"On n'impose aucune règle à nos enfants": l'éducation choisie par Adele et Matt, jeunes parents (vidéo)

Adele et Matt, originaires de Brighton, sont parents de trois enfants. Les deux Anglais croient en une approche entièrement naturelle pour élever leurs enfants. Le couple rejette la médecine moderne et les approches traditionnelles de l'éducation. Ulysses, 11 ans, Ostara, 6 ans, et Kai, 3 ans, ne sont jamais allés dans une école conventionnelle et n'ont jamais été vaccinés. Adele a allaité ses enfants jusqu'à ce qu'eux même décident d'arrêter.

Adele et Matt ont choisi de pratiquer une méthode appelée "unschooling" (déscolarisation en français), où les enfants choisissent ce qu'ils veulent apprendre, comment et quand. Alors que certaines personnes disent que le couple est irresponsable de ne pas les éduquer correctement, Adele et Matt affirment que leurs enfants sont heureux et en bonne santé: "Notre approche est axée sur l'autonomie", explique Adele à Truly. "Ils vivent la vraie vie. On passe beaucoup de temps à l'extérieur et ils apprennent beaucoup de choses", dit-elle.



"On n'a pas peur de ce qu'ils manquent en n'allant pas à l'école, c'est même le contraire. On a peur qu'ils passent à côté de certaines choses en y allant", précise Adele.



"Ils dorment quand ils sont fatigués, ils mangent quand ils ont faim. Ils n'ont pas de limite de temps d'écran. Ils n'ont pas de règle", précise la mère.



"On ne leur dit pas de faire ou de ne pas faire quelque chose, mais on leur donne les différentes options", ajoute Matt.



"Nous trouvons toujours un moyen de les emmener en voyage et de leur montrer des choses enrichissantes, donc je n'ai pas l'impression qu'ils passent à côté. "Une façon n'est pas bonne et une autre mauvaise. C'est juste une différence. Je pense que nous devons simplement accepter les différences", estime Matt.