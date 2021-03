Ce milliardaire japonais offre huit sièges pour l'accompagner lors d'un voyage autour de la Lune

C'est le genre d'opportunité qui ne se présente qu'une fois: un excentrique milliardaire japonais offre huit tickets à des personnes du monde entier pour l'accompagner dans un voyage de tourisme spatial autour de la Lune, prévu en 2023 avec SpaceX.

Yusaku Maezawa, magnat de la mode en ligne, collectionneur d'art contemporain et mécène, a été le premier client privé à réserver un vol à bord de Starship, une future fusée habitable développée par l'entreprise aérospatiale américaine d'Elon Musk, pour un montant non divulgué. Initialement, il comptait trouver une petite amie pour son vol autour de la Lune, en lançant un étrange concours auprès de "femmes célibataires âgées de 20 ans et plus".

Il avait ensuite changé ses plans, non sans avoir attiré près de 30.000 candidatures, en affirmant vouloir inviter à la place six à huit artistes. Dans une vidéo publiée mercredi sur son compte Twitter, le milliardaire de 45 ans a finalement opté pour une politique de recrutement plus large, se disant désormais convaincu que "chaque personne qui fait quelque chose de créatif peut être appelée artiste".

"Je vous invite à vous joindre à moi pour cette mission. Huit d'entre vous du monde entier", a-t-il déclaré. "J'ai acheté tous les sièges, donc ce sera un voyage privé". Les candidats ne devront remplir que deux critères, selon lui: être prêts à "repousser les limites" de la créativité et être disposés à aider les autres membres d'équipage à faire de même. En tout, environ 10 à 12 personnes devraient participer à l'expédition censée faire le tour de la Lune avant de retourner sur Terre, a précisé M. Maezawa.

Le calendrier prévoit que les astronautes en herbe se préinscrivent d'ici le 14 mars, et une première sélection doit être effectuée une semaine plus tard. M. Maezawa et ses compagnons deviendront les premiers voyageurs lunaires depuis la dernière mission américaine Apollo en 1972, du moins si SpaceX est en mesure de faire aboutir ce projet dans les temps.