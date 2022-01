Une journaliste renversée par une voiture en plein direct (vidéo)

Tori Yorgey n’est pas près d’oublier ce duplex. La journaliste était en direct sur la chaîne WSAZ, depuis Dunbar en Pennsylvanie (Etats-Unis) pour couvrir la rupture d’une conduite d’eau. Alors qu’elle parlait face à la caméra, une voiture l’a percutée par derrière.



Si le choc semble relativement violent sur les images, la journaliste n’a pas été blessée. "Oh mon Dieu, je viens de me faire renverser par une voiture. Je vais bien", a-t-elle expliqué à l’antenne.



La jeune femme n’a pas semblé spécialement choquée. Et pour cause, ce n’était pas une première pour elle. "En fait, ça m'est déjà arrivé quand j'étais à l'université", a-t-elle déclaré.



La journaliste, qui quittera bientôt son employeur actuel pour rejoindre une autre chaîne de télé, a expliqué, un brin fataliste : "Vous savez, c’est ma dernière semaine de travail, et je pensais que cela allait arriver". Suite à sa mésaventure, elle a reçu un soutien important sur les réseaux sociaux.