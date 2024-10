Britney Spears aurait-elle trouvé la relation parfaite? La chanteuse s’est mariée… avec elle-même

Britney Spears surprend encore : plus d'un an après l’annonce de sa séparation avec Sam Asghari, la pop star vient de dévoiler son mariage. Mais cette fois-ci, elle a troqué la quête d’une âme sœur pour une cérémonie en solo. Britney s’est dit "oui"… à elle-même.

Après trois mariages tumultueux et une vie amoureuse souvent mouvementée, Britney Spears a opté pour une union bien différente. Dans sa dernière publication Instagram, la chanteuse de 42 ans s’affiche dans une robe de mariée immaculée, accompagnée de son fidèle voile, comme pour célébrer cette nouvelle étape. "Le jour où je me suis mariée avec moi-même", peut-on lire sous la vidéo.

Connue pour ses rebondissements sentimentaux, l’interprète de "Oops!... I Did It Again" n’en est pas à son coup d’essai en matière de mariage. En 2004, elle avait épousé son ami d’enfance Jason Alexander, une union annulée après… 55 heures seulement ! Elle avait ensuite convolé avec le danseur Kevin Federline, avec qui elle est restée mariée jusqu’en 2007. En 2022, elle tentait de nouveau sa chance en épousant Sam Asghari, mais cette relation n’aura duré qu’un an, Sam demandant le divorce en août 2023 pour "différends irréconciliables".

Mais cette fois, avec ce "mariage" un peu particulier, elle assure que l’union sera éternelle.

Une lune de miel solo… destination paradis tropical

Et comme pour tout grand mariage, il faut une lune de miel digne de ce nom ! Britney Spears n’a donc pas manqué de célébrer cette nouvelle union en s’offrant un séjour de rêve aux Îles Turks et Caïques. Avec son humour légendaire, elle semble s’amuser pleinement de cette "célébration" en solo, savourant un moment pour elle, loin des tumultes.