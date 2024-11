"Ça parle de la vie": une fiction franco-japonaise couronnée meilleure série dramatique aux International Emmy Awards

La série franco-japonaise "Les Gouttes de Dieu" a remporté lundi le prix de la meilleure série dramatique lors des International Emmy Awards à New York. Un triomphe pour cette fiction mêlant œnologie, quête identitaire et héritage culturel.

Un thriller au cœur du monde du vin

Créée par Quoc Dang Tran et réalisée par Oded Ruskin, Les Gouttes de Dieu est une série en huit épisodes adaptée du manga de Tadashi Agi et Shu Okimoto. Véritable phénomène, ce manga vendu à plus de 15 millions d'exemplaires à travers le monde plonge le spectateur dans l'univers fascinant de l'oenologie. Diffusée en 2023 sur Apple TV+ et en 2024 sur France Télévisions, la série raconte l'histoire de Camille, une Parisienne incarnée par Fleur Geffrier, confrontée à un défi inattendu après la mort de son père, célèbre oenologue.

Le testament de ce dernier lui impose de rivaliser avec Issei Tomine, interprété par Tomohisa Yamashita, élève et "fils spirituel" du défunt, lors de trois épreuves autour du vin. En jeu : une collection exceptionnelle de grands crus. Cette intrigue palpitante explore les thèmes de l’héritage, des liens familiaux et de l'identité, tout en célébrant la rencontre entre les cultures française et japonaise.

"C'est une série qui parle de la famille, des liens, de la recherche d'identité, dans le monde du vin (...) qui est un monde à part entière", a souligné Fleur Geffrier. "Et tout ça mélangé avec deux pays qui s'entremêlent très bien, le Japon et la France, avec plusieurs langages. Ca parle de la vie, finalement", a-t-elle ajouté. Fort de ce succès, une deuxième saison est déjà en développement, promettant de prolonger cette exploration unique des passions humaines et du monde du vin.