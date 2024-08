À seulement 9 ans, Elise fait partie des meilleures joueuses de Pokémon au monde

La Belgique pourrait s'illustrer dans un championnat très particulier : celui des joueurs de Pokémon. La jeune Élise n'a que 9 ans et fait partie des meilleurs joueurs au monde. Un championnat se tient d'ailleurs ce week-end à Hawaï, où elle participera.

Et pour elle, cela ne fait aucun doute : elle va gagner. Afin d'être prête pour le grand jour, elle s'entraîne avec sa maman. "Je suis déjà forte avec l'équipe que j'ai, j'ai presque battu maman", explique-t-elle.

Élise a 9 ans et est la 98e meilleure joueuse au monde dans la catégorie des moins de 12 ans. Dans quelques jours, elle s'envolera en famille en direction d'Hawaï pour un championnat qui verra s'affronter des milliers de joueurs.

Dans cette famille, les Pokémon, c’est une histoire de transmission. "On jouait simplement mon mari et moi à Pokémon, et elle a vu les petites créatures, donc elle a voulu aussi les attraper (...)", explique la maman.

Les parents ont eu moins de deux mois pour organiser le voyage. Coût total : 8 000 euros. "Malheureusement, avec nos salaires, un voyage à ce prix-là est impossible", constate le père.

La famille a donc lancé une cagnotte, grâce à laquelle elle a reçu plusieurs dons. Les parents, eux, se réjouissent pour leur petite fille. "C'est l'expérience de vie qui est extraordinaire. Les souvenirs qu'elle va pouvoir se faire vont lui rester toute sa vie".