Damiano David, le rockeur italien qui fait chavirer les cœurs, bientôt de retour à l’Eurovision?

Avec "Born with a Broken Heart" et "Next Summer", Damiano David affole la planète. Chanteur charismatique du groupe Måneskin, le musicien italien confirme son succès bien au-delà de l’Eurovision.

Avec Måneskin, Damiano David a marqué l’histoire du concours européen en imposant un rock brut et énergique dans une compétition habituellement dominée par la pop. Depuis, son charisme et son talent lui ont permis de conquérir un large public, qui suit désormais avec enthousiasme sa carrière en solo.

Son deuxième single, "Next Summer", vient de sortir, accompagné d’un clip intense tourné dans une prison. Un nouveau morceau qui prouve que son succès ne se limite pas à un seul titre et qui renforce son statut d’icône musicale du moment.

Un album solo attendu en mai

Le leader de Måneskin se lance désormais pleinement en solo avec "Funny Little Fears", un album annoncé pour le 16 mai. Loin de l’énergie explosive de son groupe, ce projet promet une approche plus intime et expérimentale. Damiano le décrit comme "excessif, dramatique et théâtral", explorant les angoisses et les dilemmes qui l’habitent. "C’est le drame d’être en vie, surtout dans les circonstances actuelles", confie-t-il.

Un artiste au parcours atypique

Derrière son allure de rockeur androgyne au style travaillé, Damiano David est aussi un homme discipliné. Avant de se consacrer entièrement à la musique, il était un sportif accompli : meneur de jeu au sein du club Eurobasket Roma jusqu’à ses 17 ans, il a gardé une rigueur qui se ressent dans sa carrière. Passionné de musique depuis l’enfance, il commence à chanter dès l’âge de 6 ans et rencontre ensuite les membres de Måneskin, avec qui il connaîtra la consécration après un passage remarqué à X-Factor en 2017.