Décès de Liam Payne: la police perquisitionne l'hôtel où le chanteur a trouvé la mort

La police de Buenos Aires a effectué mercredi soir une descente dans l'hôtel où le chanteur britannique Liam Payne, ex-membre du boys band One Direction, est décédé il y a une semaine à l'âge de 31 ans en chutant du troisième étage de sa chambre, a indiqué une source policière.

Des enquêteurs se sont rendus à l'hôtel CasaSur "pour effectuer une perquisition ordonnée par le parquet (...) afin de saisir des éléments d'intérêt pour l'enquête", a indiqué à une source policière sous couvert de l'anonymat.

Des images télévisées ont montré plusieurs agents travaillant sur des ordinateurs au comptoir de la réception de l'hôtel. Les enquêteurs procèdent à l'examen de téléphones portables, d'ordinateurs et de vidéos provenant de caméras de sécurité et ont recueilli de "nombreuses déclarations de témoins afin de reconstituer les dernières heures de la victime et le déroulement des événements", a précisé mardi le bureau du procureur.