"J’ai passé des jours à espérer que c’était une erreur": la soeur de Liam Payne a appris son décès... dans les médias

Nicola regrette de ne pas avoir plus de photos avec son frère, car leur famille cherchait à lui offrir des moments loin des projecteurs.

"Quand j’ai vu apparaître sur mon téléphone la nouvelle que tu nous avais quittés, je me suis figée. Je voulais tellement que ce ne soit pas vrai", écrit Nicola Payne, en se souvenant du moment tragique où elle a découvert la mort de son frère. Liam Payne est décédé à Buenos Aires, en Argentine, après une chute du balcon d’un hôtel.

Un frère "génial dans tout ce qu'il faisait"

Dans son hommage, Nicola a décrit son frère comme un perfectionniste. "Tu as mené ta vie selon la devise : pourquoi faire quelque chose à moins d’être génial dans ce domaine. Et Liam, tu étais définitivement génial dans tout ce que tu faisais!", ajoute-t-elle avec émotion. Elle déplore également le jugement rapide des gens, souvent basé sur de simples apparences : "Les gens pensent que cela leur donne le droit de parler comme s’ils te connaissaient. Nous te connaissions vraiment et nous t’aimions."

"Nous étions et nous resterons pour toujours tes plus grands fans.", écrit-elle, soulignant à quel point ils tenaient à préserver son intimité.

Un oncle attentionné et un père aimant

Elle se souvient aussi du lien fort que Liam avait avec sa fille et comment il aimait répandre la joie autour de lui. En évoquant le fils de Liam, âgé de sept ans, Nicola promet de veiller à ce qu'il se souvienne de son père : "Nous ferons en sorte que Bear connaisse son papa et qu’il sache à quel point tu l’aimais."

Son message se termine par des mots émouvants : "J’espère que tu as enfin trouvé la paix là-haut. À bientôt Liam, je t’aime."