Le père de Liam Payne reçu par un procureur argentin: l'enquête se poursuit

Un procureur argentin a rencontré Geoff Payne, père de l'ex-chanteur de One Direction Liam Payne, décédé à Buenos Aires. Les études toxicologiques en cours n'ont pas encore livré leurs conclusions.

Des médias américains avaient précédemment rapporté que les analyses préliminaires révélaient la présence de diverses drogues, dont de la "cocaïne rose", un cocktail associant méthamphétamine, kétamine et MDMA. Toutefois, le bureau du procureur a précisé que ces informations ne provenaient pas du cadre officiel de l'enquête. Dans un communiqué diffusé mardi, il a ajouté qu'aucun rapport technique spécifique n'avait été rendu public à ce jour.

Le ministère public argentin a annoncé ce mardi 22 octobre que le procureur Andres Madrea avait reçu Geoff Payne, père de l'artiste Liam Payne, mort dans la capitale argentine la semaine dernière. Le procureur lui a confirmé que les résultats des analyses toxicologiques et histopathologiques n'étaient pas encore finalisés.

Bien qu'aucun délai ne soit fixé pour la conclusion des études toxicologiques, une source proche de l'enquête a indiqué que les résultats pourraient être disponibles cette semaine. En parallèle, les enquêteurs continuent de travailler sur des éléments tels que les téléphones portables, les ordinateurs et les images de caméras de sécurité afin de reconstituer les événements précédant la tragédie.

Un père en quête de réponses

Geoff Payne a exprimé au procureur son désir de comprendre ce qui est arrivé à son fils, décédé à l'âge de 31 ans. Il s'est également dit prêt à témoigner pour apporter tout élément susceptible d'aider à faire avancer l'enquête. "Je veux savoir ce qui s'est passé", a-t-il déclaré, manifestant ainsi sa coopération avec les autorités locales.

Les dernières heures de Liam Payne

Liam Payne a été retrouvé sans vie mercredi dernier après une chute du balcon de son hôtel à Buenos Aires. L'autopsie préliminaire a conclu que l'ancien chanteur était seul au moment de l'incident. Il aurait traversé "une sorte de crise due à l'abus de substances", selon les premières constatations du bureau du procureur. Les causes exactes de sa mort, attribuées à de "multiples traumatismes" et à des "hémorragies internes et externes", restent en cours d'examen, en attendant les résultats complets des analyses.