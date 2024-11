Ed Sheeran accusé de plagiat: le verdict est tombé

Le chanteur britannique, Ed Sheeran, a remporté son procès pour plagiat concernant son tube "Thinking Out Loud".

L'auteur, compositeur et interprète britannique Ed Sheeran a remporté vendredi devant une juridiction supérieure de New York son procès pour plagiat concernant sa chanson "Thinking Out Loud" sortie en 2014, qu'on l'accusait d'avoir copiée sur un hit de l'Américain Marvin Gaye.

Le morceau de la pop-star anglaise n'est pas une copie illégale de "Let's Get It On", a tranché la juridiction. L'affaire avait été introduite en 2018 par l'entreprise Structured Asset Sales (SAS), qui possède une partie des droits de la chanson de Marvin Gaye.