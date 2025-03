Gal Gadot reçoit son étoile à Hollywood: pourquoi la cérémonie a-t-elle été marquée par des tensions?

L’actrice israélienne Gal Gadot a inauguré son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame. Un moment fort pour la star de "Wonder Woman", mais une cérémonie brièvement perturbée par des manifestants pro-palestiniens.

À 39 ans, Gal Gadot a officiellement inscrit son nom parmi les légendes du cinéma en inaugurant son étoile sur Hollywood Boulevard. La cérémonie, qui s’est tenue mardi 18 mars, a réuni plusieurs personnalités du monde du cinéma, dont l’acteur Vin Diesel et la réalisatrice Patty Jenkins.

L'acteur américain Vin Diesel et la réalisatrice américaine Patty Jenkins assistent à la cérémonie de remise de l'étoile de Gal Gadot. ©Belga

L’émotion était palpable pour celle qui a commencé sa carrière dans la saga "Fast & Furious" avant de devenir mondialement célèbre en incarnant "Wonder Woman". "Je n’ai jamais rêvé de devenir actrice, et je n’ai jamais su que c’était possible", a confié Gal Gadot, avant d’ajouter : "Mais c’est fou pour moi, car cela va rester bien longtemps après que je sois partie, et pour moi c’est encore plus important que n’importe quel prix, parce que nous pouvons la partager avec le monde".