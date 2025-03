Un remake sous tension: pourquoi Blanche-Neige divise avant même sa sortie?

Entre critiques sur le casting, accusations de "wokisme" et réécriture du conte, le remake en prises de vue réelles de Blanche-Neige sort ce mercredi en France dans une ambiance particulièrement tendue. Disney, prudent, a opté pour une promotion discrète.

À Hollywood samedi, aucune interview n’était autorisée sur le tapis rouge. Même ambiance quelques jours plus tôt en Espagne, où seule une poignée de médias avait été conviée à la première européenne, organisée dans un château isolé de Ségovie. Une stratégie de communication qui tranche avec l’ampleur du projet, dont le tournage a coûté plus de 200 millions de dollars, selon Forbes.

Habituellement, les films Disney font l’objet d’une grande campagne promotionnelle, avec interviews et avant-premières fastueuses. Ce n’est pas le cas pour Blanche-Neige, qui arrive en salles après des projections quasi confidentielles.

Rachel Zegler au cœur des critiques

Dès 2021, l’annonce du choix de Rachel Zegler, actrice d’origine colombienne et polonaise, pour incarner Blanche-Neige a suscité des réactions contrastées. Certains fans et commentateurs conservateurs ont dénoncé une décision dictée par le "wokisme".

L’actrice, connue pour son franc-parler, avait répondu sur les réseaux sociaux : "Oui, je suis Blanche-Neige, non, je ne blanchirai pas ma peau pour le rôle", avant de supprimer son message. Ses déclarations sur le classique Disney de 1937 ont également fait grincer des dents, notamment lorsqu’elle a jugé "bizarre" l’amour de Blanche-Neige pour "un gars qui, littéralement, la harcèle".

Dans la nouvelle version, l’héroïne ne rêve plus d’un "amour véritable" et n’attend pas d’être sauvée par le prince. Un parti pris qui divise le public, entre ceux qui saluent une adaptation modernisée et ceux qui regrettent l’abandon des motifs traditionnels du conte.