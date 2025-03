Il gagne la Lamborghini de Shakira… mais doit s’en séparer faute de moyens: "Seuls les millionnaires peuvent l'entretenir"

Michael Mejía a remporté la Lamborghini Urus S mise en jeu par Shakira en 2024. Mais entre assurance, taxes et carburant, le coût d’entretien du bolide est trop élevé pour lui. Il envisage désormais de la vendre.

En fin d’année 2024, Shakira lançait un concours original : offrir sa propre Lamborghini Urus S à un fan. Pour participer, il suffisait de poster une vidéo de danse sur TikTok ou Instagram avec le hashtag #ElCarroDeShakira. Seuls les résidents américains pouvaient tenter leur chance, et les cinq meilleurs danseurs étaient conviés à une émission télévisée, où la chanteuse a désigné elle-même le grand gagnant.

Ce SUV de luxe, doté d’un moteur V8 biturbo de 666 chevaux, est capable d’atteindre 100 km/h en seulement 3,6 secondes. Sa valeur est estimée à environ 240.000 euros. Plus qu’un simple cadeau, ce concours était aussi l’occasion pour Shakira de faire passer un message. Sur Instagram, elle écrivait : "La voiture, les vêtements, les choses matérielles ne nous transforment pas. Ce sont les gens que nous aimons et les liens que nous construisons qui font vraiment la différence". Une déclaration que beaucoup ont interprétée comme une allusion à son ex, Gérard Piqué.