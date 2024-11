Gagnez une Lamborghini grâce à Shakira: un concours qui fait rêver… ou presque

Imaginez-vous derrière le volant d’un SUV Lamborghini Urus S violet avec des finitions vert fluo. Oui, on parle bien de la voiture de Shakira, celle qui apparaît dans son dernier clip, Soltera. Ce modèle spectaculaire cache un moteur V8 biturbo de 666 chevaux capable d’atteindre 100 km/h en seulement 3,6 secondes. Et sa valeur est d'approximativement 240.000 euros.

Pour tenter votre chance, c’est très simple : sortez vos meilleures chaussures de danse ! Il suffit de poster une vidéo de vous en train de danser sur TikTok ou Instagram avec le hashtag #ElCarroDeShakira ("La voiture de Shakira"). Vous avez jusqu’à la fin de la semaine pour participer. Et ce n’est pas tout : les cinq meilleurs danseurs seront invités à une émission de télévision diffusée le 6 décembre, où Shakira choisira elle-même le grand gagnant.

Ce concours spectaculaire est aussi l’occasion pour Shakira de faire passer un message. Sur Instagram, elle écrit : "La voiture, les vêtements, les choses matérielles ne nous transforment pas. Ce sont les gens que nous aimons et les liens que nous construisons qui font vraiment la différence". Difficile de ne pas y voir une pique à son ex, Gérard Piqué. Depuis leur séparation, Shakira affirme haut et fort son indépendance. Et ce Lamborghini Urus, acheté après leur rupture, est devenu un symbole de sa nouvelle vie.

Mais il y a un hic...

Ce concours de rêve est réservé aux résidents américains. Oui, si vous habitez en Europe, inutile de sortir vos cha-cha-cha ou vos pas de salsa. Alors, pour nous consoler, on part faire un tour en Twingo ? Ça tombe bien, c’est la voiture que Shakira avait taquiné dans une autre chanson, en pleine saga post-rupture...