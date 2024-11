"J'ai été cocu, j'ai fait cocu": Kevin Levy brise le tabou de l'infidélité sur scène

Kevin Levy présente un spectacle unique où il aborde avec humour et sincérité le thème de l'infidélité. De ses expériences personnelles à l'art de faire rire, il partage sa vision d'un sujet universel et pourtant tabou.

Kevin Levy, comédien, chanteur et humoriste, revient sur scène avec un spectacle au titre provocateur : "Cocu". À travers cette performance, Kevin Levy se penche sur un sujet délicat et souvent évité, celui de l'infidélité. "Oui, et il est vrai. J'ai été cocu, j'ai fait cocu et je me suis senti obligé d'en faire un spectacle", confie-t-il. Inspiré par un sondage révélant qu’une personne sur deux en France a déjà été trompée, l'artiste a choisi d'explorer ce thème pour en rire et inviter les autres à en faire autant.

"Au début, je ne riais pas", admet Levy, qui a d'abord envisagé de mentionner son expérience sur l'affiche de manière humoristique. Mais l'idée a pris forme, et le spectacle est devenu une réflexion sur la liberté et la résilience. "C’était après le covid, et je sentais que les gens avaient envie de rire de tout", explique-t-il.