"J'ai voulu traiter le Paris éternel": dans son dernier album, Michel Fugain déclare sa flamme à la Ville Lumière

Dans son dernier album, intitulé La vie, l’amour, etc., Michel Fugain déclare sa flamme à la ville de Paris dans une chanson. L’artiste, qui célèbre bientôt ses 60 ans de carrière musicale, revient sur les raisons qui l’ont poussé à écrire ce morceau.

"Ah oui, toujours, ça part pas. (…) Là, en parlant de l'album, j’ai qu’une envie, c’est de monter sur scène et chanter des chansons. Mais depuis qu’on a sorti cet album, je sais que je vais me remettre au boulot très, très vite pour faire un autre album qui va arriver (...)", explique-t-il.

En pleine promotion pour son dernier album La vie, l'amour, etc., Michel Fugain ne semble pas prêt à tirer sa révérence. Lorsqu'on lui demande s'il a toujours l'envie d'écrire et de chanter, sa réponse est claire.

Dans son album justement, il est notamment question d’un morceau intitulé Paris. Mais pourquoi ce titre ? Est-ce une déclaration d’amour ?

Le chanteur s'explique sur les raisons de ce choix. "C’est une déclaration d’amour à une ville qui n’est plus tout à fait la même, mais que je garde en mémoire, car je suis arrivé à Paris en 1963. À l’époque, Paris n’était pas encore un parking. On pouvait se garer où on voulait, c’était vachement bien. Il n’y avait pas d’interdits (...)," explique Michel Fugain.

Cependant, une chose l’a particulièrement marqué concernant cette ville. Aujourd’hui, de nombreuses personnes disent ne plus aimer la capitale française, une réaction qu’il ne comprend pas.

"Je me suis aperçu, en allant sur le net, que maintenant on dit 'Paris, tu pues', les chansons disent 'Paris, tu pues', 'Paris, je t’aime plus'. Moi, j’ai voulu traiter du Paris éternel, celui que les touristes viennent voir".

Qui dit album, dit également tournée. Et bonne nouvelle, Michel Fugain sera sur scène au mois d'avril chez nous.

Le 15 avril à Malmedy

Le 16 au Forum de Liège

Le 27 avril au Palais des Beaux-Arts de Charleroi

Le 29 avril à Mons

Et enfin, le 30 avril au Cirque Royal à Bruxelles.

Au programme ? De la bonne humeur, et bien évidemment, ses plus grands tubes !