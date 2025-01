"Je fais des mauvais films les uns après les autres": que s’est-il vraiment passé sur le compte X de Jean-Claude Van Damme?

Très vite, les fans ont compris que quelque chose clochait. Jean-Claude Van Damme a confirmé sur Instagram que ses comptes X et YouTube avaient été piratés par d’anciens employés, les qualifiant de "cyber-preneurs d’otages". Ces derniers n’ont pas hésité à se faire passer pour l’acteur, multipliant les publications provocatrices.

Heureusement, l’histoire s’est bien terminée. Le 21 janvier, JCVD a annoncé avoir repris possession de son compte X. Dans un tweet rassurant, il a écrit : "C’est le vrai Jean-Claude Van Damme. J’aimerais remercier tous mes fans qui m’ont soutenu pour restaurer mon compte X. Aussi, rien de ce qui a été tweeté ici n’était vrai".

This is the real @JCVD Jean-Claude Van Damme. I would like to thank all my fans who supported me to restore my X account back. Also, none of what have been tweeted here was true. It was all fake CGI and AI stuff. #JCVD pic.twitter.com/iTL8FC4ThC