"J'écris très peu de chansons d'amour": Zoé Joséphine, jeune chanteuse liégeoise, revient sur la création de son nouvel album

À vingt-deux ans, Zoé Joséphine est auteure, compositrice et interprète, en plus d'avoir créé son propre label. La jeune Liégeoise a débuté sa carrière à The Voice Kids France, lorsqu'elle est repérée par le jury. Aujourd'hui, elle sort un mini-album composé de cinq chansons intitulé "Nos cœurs et nos faiblesses".

"Je me dis que j'ai bien grandi, c'était une chouette expérience parce que j'ai appris plein de choses. C'est vrai qu'à mon âge, se retrouver sur un plateau comme The Voice Kids, ça nous apporte beaucoup en termes d'apprentissage, de musiciens... C'est une bonne expérience", confie-t-elle en plateau.